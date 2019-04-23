عبد الرزاق يحذّر الحكومة من الاقتراب من لقمة عيش المواطن

اعتبر رئيس حركة "الاصلاح والوحدة"، ومنسق ​اللقاء الاسلامي​ الوطني الشيخ ماهر عبدالرزاق "ان حكومة الوحدة الوطنية هي اليوم أمام فشل كبير في ادارة الازمات الاقتصادية والإجتماعية، محذرا "​الحكومة​ من ان تقترب من لقمة عيش المواطن"، وطالبها ان تتخذ "قرارا يقضي بأن تلغي كل رواتب الوزراء والنواب والمخصصات المقدمة لهم، ويكون عملهم تطوعي لخدمة لبنان".

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