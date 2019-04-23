العريضي: نقاش الموازنة يجب أن يكون في مجلس الوزراء وليس خارجه

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​غازي العريضي​ أن "البعض يحاول أن يعوض ما ليس له في الصلاحيات بالممارسة، فالبعض خاض الإنتخابات على أساس أننا عدلنا ​الطائف​ بالنهج وليس بالنص"، مشددا على أنه "لا يجوز أن نتعاطى بهذه الطريقة ونقاش ​الموازنة​ يجب أن يكون في ​مجلس الوزراء​ وليس خارجه".

ورأى العريضي في حديث تلفزيوني أن "هناك تخبطا وتناقضا في موضوع الموازنة، وسمعنا سلسلة تصريحات من قبل أفرقاء في الجهة نفسها ولكنها متمايزة في المضمون"، مشيرا الى أن "هذه المسألة خطيرة والكل يغني على ليلاه ويلقي اللوم على غيره".

ولفت الى أن "هذا ​النقاش​ مهم وطبيعي ويجب أن يكون موجودا داخل كافة الكتل، ونتمنى أن يكون عميقا فهذا واجب كل الأحزاب"، معتبرا أن "المقاربة المالية في هذه الدولة غريبة".

وأضاف العريضي: "اذا احتكمنا الى العقل يجب أن لا يضع أحد خط أحمر وأن نبتعد عن ما ليس له علاقة بالمنطق"، مذكرا "أننا رفضنا المس برواتب الموظفين، ونحن من انصار سلسلة رتب ورواتب موحدة تأخذ بعين الاعتبار كافة الرواتب. كما أن هناك من لا يعمل في الدولة بالاضافة الى أسماء وهمية".