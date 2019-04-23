أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أن الاجهزة المعنية في المديرية، قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 12/04/2019 لغاية 18/04/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي: عشرة اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية وشخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له، مشيرة الى أنه بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام:توقيف 11 شخصا بين 12/4 و18/4 لارتكابهم أفعالا جرمية مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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