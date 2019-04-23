هزة أرضية جديدة بقوة 6.6 تضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريشتر مناطق جنوب الفيليبين وفق مركز المسح الجيولوجيي الأميركي، وذلك بعد يوم واحد على زلزال ضرب شمال البلاد موقعا قتلى. ولفت المركز الى إن "الزلزال ضرب مناطق قريبة من توتوبيغان، التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب الزلزال الذي وقع الاثنين قرب مانيلا".

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