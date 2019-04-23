"هآرتس": غياب الفودكا الروسية أنهى حكم بوروشينكو

رأت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "الرئيس الأوكراني بترو ​بوروشينكو​ انهزم في معركة انتخابات رئاسة الجمهورية لأنه فشل خلال حكمه في حل مشاكل تواجه بلاده مثل ​الفساد​ وضعف ​الاقتصاد​ والنزاع في شرق ​أوكرانيا​"، مشيرة إلى أن "هناك مشكلة أخرى كان لها أثرها على موقف الأوكرانيين من ​رئيس الجمهورية​ وساهمت في إنهاء حكم بوروشينكو بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ​روسيا​ وهو ما أدى إلى تغييب ​الفودكا​ الروسية التي يحبها الأوكرانيون عن أوكرانيا".

وكانت لجنة ​الانتخابات​ المركزية الأوكرانية قد أعلنت تقدم المرشح زيلينسكي على بوروشينكو بـ73.21 بالمئة من الأصوات، مقابل 24.46 بالمئة التي حصل عليها بوروشينكو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية، بعد فرز 99 بالمئة من أصوات الناخبين.