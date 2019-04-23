عمدة نيويورك السابق يتبرع بـ5.5 مليون دولار لاتفاقية تغير المناخ

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي، عمدة مدينة نيويورك السابق ​مايكل بلومبرغ​، أنه سيتبرع بمبلغ 5.5 مليون ​دولار​ أميركي لأمانة ​الأمم المتحدة​ لتغير المناخ للعام الثاني على التوالي لتعويضها عن الالتزام الذي أهملته ​الولايات المتحدة​ الأميركية في عهد الرئيس ​دونالد ترامب​.

ولفت بلومبرغ في بيان نقلته صحيفة "ذي هيل" الأميركية الى أن "الولايات المتحدة تعهدت بالوفاء بالأهداف الواردة في اتفاق ​باريس​ للمناخ ، فإذا كانت ​الحكومة​ الفيدرالية لن تفي بنصيبها من الاتفاق فإن الشعب الأميركي يجب عليه ذلك"، مشيرا الى أنه "بينما يعمل العُمد وحكامُ الولايات وقادة الأعمال والمواطنون في جميع أنحاء البلاد لضمان وفائنا بالأهداف المناخية، فإن مؤسستنا ستغطي مجددا الفارق في التمويل الفيدرالي المقدم للأمم المتحدة، سويا سنبعث رسالة عالية وواضحة لبقية العالم: بغض النظر عما يحدث في ​واشنطن​، نحن نشارككم في هذا النضال".