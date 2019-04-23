الإضراب عن الطعام يدخل الأبلق مرحلة الخطر..وشقيقه: ربيع يصارع الموت

كشف عبد اللطيف الأبلق، شقيق ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، أن شقيقه المضرب عن الطعام لمدة شهر دخل مرحلة الخطر.

وأفاد الأبلق، في حديثه مع “اليوم24″، قبل قليل، “أنه “لم يستطيع التحدث مع ربيع، مساء اليوم؛ فلم تتجاوز مدة المكالمة معه 10 ثواني فقط”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن ربيع يتعرض إلى إغماءات متكررة، وأن الطبيب أكد أن حالته خطيرة بسبب تعرضه إلى جفاف حاد، فهو يصارع الموت، نتيجة الإضراب عن الماء والسكر والطعام الذي يخوضه ربيع لمدة شهر.

إلى ذلك، شدد الأبلق على أن “أسرة ربيع تعيش وضعا أليما، بسبب الوضع الصحي لربيع والذي لا يبشر بالخير أبدا، خاصة بعدما أكدته زوجة جلول بأن ربيع يصارع الموت”، بحسب تعبيره.

بالمقابل، قالت زوجة محمد جلول، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إن زوجها أكد في اتصال هاتفي مساء اليوم، أن وضع الأبلق، لايبشر بالخير؛ فهو يصارع الموت بعدما لم يجد الطبيب، مساء الاثنين، أي شريان لحقنه بمواد من شأنها أن تنقذ حياته”.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد راسلت مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، قبل يومين، بهدف إنقاذ حياة ربيع الأبلق قبل فوات الآوان.