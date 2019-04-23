مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق وقع بين دراجته وسيارة خصوصية على شارع رقم 431 وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة من المركز الطبي فإنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء في لواء 'أيالون' في تمام الساعة 07:19 صباح اليوم، مفاده، وقوع حادث طرق على شارع رقم 431، بين سيارة ودراجة نارية، وعليه هرع طاقم طبي تابع للمركز إلى مكان الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية لراكب الدراجة النارية (30 عاما)، والذي وصفت جراحه بالخطيرة وحالته حرجة، وقد باءت محاولات إسعافه بالفشل وتم إقرار وفاته في المكان متأثرا بجراحه".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، وبحسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد فإنه منذ مطلع العام 2019 قُتل 91 شخصا في حوادث الطرق، ستة منهم في الأسبوع الماضي، 30 من القتلى منذ مطلع العام كانوا من المجتمع العربي، أكثر من ثمانية قتلوا شهريا في المتوسط. وفي ذات الفترة من العام الماضي 2018 قُتل 20 شخصا من المجتمع العربي، أي بزيادة بلغت 50٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.