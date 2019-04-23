يوفنتوس يرغب في التعاقد مع موهبة فيورنتينا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بتعزيز صفوفه من نظيره فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن يوفنتوس يرغب في ضم فيديريكو كييزا موهبة فيورنتينا، والذي يقدر بـ70 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويخطط يوفنتوس إلى التقدم بعرض إلى نظيره فيورنتينا، يصل إلى 40 مليون يورو، بجانب انضمام ثنائي الشباب، ماندراجورا وأورسوليني اللذين يلعبان حاليًا لصالح أودينيزي وبولونيا.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس سيواجه منافسة شرسة مع بايرن ميونخ الألماني، والذي أبدى استعداده لدفع 70 مليون يورو لضم كييزا، لتعويض ثنائي البافاري، آريين روبن وفرانك ريبيري.

ويعد كييزا هدفًا لكبار أندية أوروبا مثل ليفربول ويوفنتوس وإنتر ميلان وروما وبايرن ميونخ، علمًا بأنه يرتبط بعقد مع فيورنتينا حتى عام 2022.