مجد الكروم: اجتماع شعبي تصديا للعنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظم اجتماع شعبي في خيمة الاعتصام بمجد الكروم في منطقة الشاغور، ضد آفة العنف والجريمة المتفشية في البلدة، بمبادرة من اللجنة الشعبية مساء أمس، الإثنين.

وشارك في الاجتماع عدد من المواطنين، بينهم رئيس المجلس المحلي، سليم صليبي، رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أعضاء مجلس محلي وناشطون من مختلف الحركات والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.

وكانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم قد قامت بنصب خيمة الاعتصام، لاحتضان فعاليات ونشاطات مناهضة للعنف والجريمة.

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل الطالبين محمود سبع وغرام كيوان، وتطرقا إلى العنف وأثره على الطالب والمجتمع.

وحمّل رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، في كلمته المسؤولية للشرطة وطالبها بأخذ دورها في محاربة العنف والجريمة المتفشية بالبلدة والمجتمع العربي، كما دعا مرتكبي أعمال العنف وجرائم إطلاق النار للكف عن العبث بالأمن والأمان.

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ودعا عضو اللجنة الشعبية، أيمن نصراوي، الأجيال الشابة للعودة إلى التعاليم الدينية ونبذ العنف، وكذلك دعا الشرطة إلى أخذ دورها في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين، وناشد المواطنين بالتكاتف والالتفاف حول النشاطات والفعاليات من أجل ردع هذه الظاهرة المدمرة.

وذكر رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في مداخلة له، أن "الشرطة تتحمل المسؤولية الكاملة حيال عجزها في فرض الأمن والأمان في المجتمع العربي، ومن غير المعقول أن تعجز الشرطة عن مصادرة السلاح من البلدات العربية".

وحث المواطنين على "ضرورة التكاتف من أجل ردع آفة العنف والجريمة ونبذها من بلداتنا من خلال التظاهر والاعتصام للضغط على الشرطة حتى تأخذ دورها".