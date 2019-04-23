اعتقال 16 فلسطينيا بالضفة بينهم قيادي بالجهاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام جنود الاحتلال منازل ومحال للمواطنين، قاموا بتفتيشها وتخرين ممتلكاتها والتحقيق ميدانيا مع قاطنيها قبل تنفيذ الاعتقالات.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، أن قواته اعتقلت 16 فلسطينيا بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد نصر، خلال اقتحامها لقرية كفر نعمة وجرى نقله إلى جهة مجهولة، كما اقتحمت القوات قرية المزرعة الغربية واعتقلت الشاب سامح فؤاد لدادوة عقب مداهمة منزله وتفتشه.

أما في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيسر حسام عرقاوي، على حاجز عسكري طيار نصبته بالقرب من الجامعة العربية الأميركية.

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كما داهمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين واعتقلت ثلاثة شبان بعد تفتيش منازل ذويهم. وأشار شهود عيان، إلى انتشار قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من البلدة ومحيطها، كما نصبت حاجزا طوال ساعات الليل على الطريق قباطية والجامعة.

واعتقلت قوّات الاحتلال عددا من الشبان في مداهمات شنتها في محافظة الخليل، ففي بلدة إذنا، اعتقلت قوة عسكرية حسان زياد عواد نجل الأسير زياد عواد المحكوم بالسجن المؤبد، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين خضر وحسن الحروب بعد اقتحام منزليهما في بلدة ديرسامت، كما فتشت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدة بيت كاحل.

وعرف من المعتقلين بالضفة: حمزة يعقوب أحمد رداد، وائل محمود بكر شقير، من بلدة الزاوية، وحارث علي أبو معلا، ومعتز أبو معلا ، وعلاء كميل، من بلدة قباطية، وعمر صلاح من الخضر، وقصي خالد أبو سالم من بلدة الدوحة، والفتى مجاهد يوسف طقاطقة من بلدة بيت فجار، ومجد ناجي أبو مفرح، ولؤي أحمد أبو مفرح من بلدة تقوع، وخضر محمد الحروب، وحسن يسري الحروب، من بلدة دير سامت، وحسان زياد عواد، من بلدة إذنا، والقيادي في الجهاد الإسلامي أحمد محمد دار نصر، من كفر نعمة، و سامح فؤاد لدادوة من بلدة المزرعة الغربية وعدي فائق الطحان من أريحا.