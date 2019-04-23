انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان.. المجلس العسكري يعفي 4 سفراء وقنصلين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:53 صباحاً - أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء الاثنين، قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء 4 سفراء وقنصلين للبلاد بالخارج.

وبحسب بيان صادر عن المجلس العسكري، فقد شملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلاند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل في ولاية ميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر، عبد العظيم الشيخ.

كما قرر المجلس إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، اللواء إبراهيم الخضر.

Advertisements

ووجه المجلس، بحسب البيان، بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، دون توضيح طبيعة المراجعة.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.