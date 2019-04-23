شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يختطف 6 مدنيين بالموصل والان مع التفاصيل
قال مصدر أمني في شرطة نينوى العراقية، أمس الإثنين، إن مسلحين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي خطفوا 6 مدنيين عراقيين من عمال البناء في ناحية زمار غرب الموصل، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وقال النقيب في الشرطة العراقية حسين علي، إن " القوات الأمنية بدأت حملة بحث عن المخطوفين" ، دون أن يكشف عن معلومات إضافية، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس الإثنين.
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