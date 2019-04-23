شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يبحث مع وزير الثقافة الوضع الثقافي في المحافظة والان مع التفاصيل

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بمكتبه بالمكلا مع وزير الثقافة مروان دماج ، الوضع الثقافي في المحافظة وجهود السلطة المحلية في إعادة تفعيل وتنشيط الواقع الثقافي والفني وإحياء الموروث الشعبي الذي تزخر به حضرموت .

واستعرض المحافظ الأوضاع في الجانب الثقافي ، مشيراً الى دعم السلطة المحلية للإهتمام بإعادة تأهيل المواقع والمنشآت التاريخية ، وتنفيذ معرض دائم للصور بالمكلا واقامة فعاليات ثقافية وفنية على مدار العام ، ومهرجانات سياحية وثقافية ، وإعداد برنامج ثقافي وفني متكامل للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت .

وأكد على أهمية دعم وزارة الثقافة للواقع الثقافي في حضرموت لمواصلة تفعيل الدور الثقافي وإبراز النشاطات الثقافية والفنية التي تعتمل في المحافظة .

بدوره، شكر وزير الثقافة جهود قيادة السلطة المحلية بحضرموت واهتمامها بالقطاع الثقافي ، وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتفعيل النشاط الثقافي في حضرموت التي تزخر بموروث تاريخي وتراثي وتاريخي .