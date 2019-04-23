شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: باتت أغلب دول العالم تصنف جماعة "الإخوان" تنظيماً إرهابياً والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة خليجية، إن الشعارات.. القتلة.. المليشيات.. المرتزقة.. المأجورين العابرين للحدود، جميعها مفردات تحمل شحنات دلالية كوقود للأنظمة السياسية الفاشلة تستخدمها الطغم التي تنجرف في مخالفة كل القوانين الواجبة ويتخذها أعداء الإنسانية وقوداً، فلهذا لا يمكن لأي نظام في العالم أن يبقى.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء إذا اعتقد أن هذه الأمور تشكل أسلحة وأدوات تمكنه من البقاء، في حين أنها عبارة عن حبال تشتد على أي جهة تعول عليها لتقتل نفسها في النهاية، إذ أن العالم الذي عانى الكثير من الإرهاب لا يمكن أن يلتزم الصمت أو الوقوف بسلبية وهو يرى أنظمة مارقة تقوم على دعم الإرهاب وتمويله وتتدخل في شؤون غيرها.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تدفع فيه الكثير من الأنظمة التي تتبنى الإرهاب الثمن، سواء عبر المقاطعة أو الهزائم الانتخابية في بلدانها أو تتعرض للعقوبات الكفيلة بشلها ودفعها لوقف تمويل الإرهاب عبر حرمانها من عوائد الدعم التي تقوم بها، يتجه المجتمع الدولي لدعم كل جهة تؤمن بمؤسسات الدولة وضرورة القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، واليوم يندثر الإرهاب في عدد من الدول التي اتخذت منها الجماعات الإرهابية قواعد، وكذلك باتت أغلب دول العالم تصنف جماعة "الإخوان" تنظيماً إرهابياً، و"داعش" بالمثل، وإن كان العمل يستوجب القضاء على هذا الفكر العفن واستئصاله، وتتصاعد الدعوات لضرورة التعاون الدولي لمحاربة هذا الوباء، ومحاسبة كل من يعارضون الإرادة الدولية ويواصلون التعويل على السير بعكس التوجه العالمي.

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وأضافت بما أن محاربة ورفض العنف والتطرف والعنصرية، تصب في صالح جميع دول العالم، فأن العمل على نشر قيم السلام والانفتاح والتآخي الإنساني والمحبة، فيه حصانة للأجيال وبناء قوي في الإنسان العصي على التلوث الفكري أو اعتناق الأفكار الضالة، ودعم مشاريع التنمية لمحاربة الفقر الذي يعتبر بيئة يصطاد فيها تجار الموت ضعاف النفوس ويستغلون أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

وذكرت أن هذا كله مهمة عالمية واسعة، تستوجب من الجميع تحمل مسؤولياتهم التامة، والعمل على مختلف الصعد لمكافحة هذا الوباء الأرعن المدمر، ولاشك أن تجفيف تمويل الإرهاب وسيلة من أهم وسائل محاربته، لكن من الواجب مساءلة كل من يمول ويدعم وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها، ليكون عبرة لكل من يواصل دعم الإرهاب والتشدد لتحقيق أهدافه.

وشددت "الوطن " في ختام افتتاحيتها على ضرورة سحق رؤوس أوكار الأفاعي ومن ينفثون السموم في العقول، ومنع تسخير منابر نشر الفوضى، ومنع تسخير ماكينات إعلامية لتسويق ظلامهم، بل التعامل معهم بالطريقة التي يستحقونها، خاصة أن العالم أجمع في دائرة الاستهداف ولا أحد في منأى عن الخطر الأعمى الذي يضرب في كل مكان يجد فيه فرصة لذلك.