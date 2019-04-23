شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات أرض الأحلام للملايين حول العالم والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن قيادتنا الرشيدة تؤمن أن سعادة وتقدم العنصر البشري، وتأمين مقومات الحياة الكريمة، هو استثمار حقيقي في أساس النهضة الحضارية التي ينعم بها الوطن وكل من يقيم على أرضه المباركة، لأن المواطن الذي ينعم بالحياة الكريمة ومقومات السعادة هو الأساس في تسخير جميع طاقاته لخدمة الوطن.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء أنه في ظل قيادة جعلت بناء الإنسان يتصدر جميع المبادرات والخطط والاستراتيجيات، فقد باتت السعادة العنوان الأول والهدف الأسمى في مفاصل الحياة كافة ، لأن الإنسان هو ثروة الإمارات الأغلى ورهانها الحقيقي واستثمارها الرابح دوماً، خاصة أننا في وطن لا يقبل إلا أن يكون مكانه في الصدارة دائماً وأبداً، وهذا الطموح الذي لا يعرف الحدود يقوم على أسس ومقومات ومنظومة قيم تنبع من أصالة وطن الرسالة وخصال شعبه النبيلة، وهو ما كان النجاح تتويجاً لجميع الجهود التي رعتها قيادتنا الرشيدة منذ عهد الوالد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، ويستمر النهج بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وذكرت أن اللقاءات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تدور حول القضايا الوطنية وشؤون المواطنين، والعمل على إعلاء وتعزيز سعادتهم والحفاظ على مقومات العيش الكريم والاستقرار.

وأوضحت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن هذا يعكس التوجه الوطني النابع من الإيمان الحقيقي بمكانة الوطن والحفاظ على زخم مسيرة التنمية التي تقوم على جهود جميع أبنائه وإيمانهم برسالته الحضارية ومكانته التي يرسخها ومساعيه في الطريق للمستقبل الزاهر وضمانه للأجيال عبر مسيرة تنموية شاملة لا تتوقف وتحمل المزيد من الإنجازات، وتترجم على أرض الواقع توجهاً راسخاً في جميع مفاصل العمل، مفاده أن كل إنجاز سيكون مرتكزاً لما سيليه وليس هدفاً بحد ذاته، وهذا بعد أن بات أبناء الإمارات يقدمون المثال التام على قدراتهم وطاقاتهم الخلاقة الإبداعية، في ظل تلاحم فريد وروابط لا تنفصم عراها بين قيادة تحتضن أبناءها، وشعب يكن لها كل الولاء ويشاركها الأمل بأن هذا الوطن الشامخ العزيز الذي ينعم أبناؤه بالعزة والكرامة يستحق الكثير، وأن الإمارات أرض الأحلام للملايين حول العالم تجيد صناعة التاريخ وأن ما وصلته اليوم من ريادة تؤكدها جميع المؤشرات نتاج ملاحم من العمل الوطني تقوده قيادة آمنت بشعبها وبوطن يستحق العطاء بلا حدود.