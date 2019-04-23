شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا في بيان له اليوم إن السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصا على خلفية التفجيرات ،مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 310 قتلى.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 290 شخصا ولا يزال عدد الجرحى قرابة 500.
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