شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز سوري للاشتباه به بتفجيرات سيريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شرطة سيريلانكا أنها شرطة قامت باحتجاز سوريّاً للاستجواب فيما يتعلق بالهجمات التي ضربت العاصمة كولومبو قبل يومين.

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