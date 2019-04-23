الشرطة السريلانكية تعتقل مواطنا سوريا على خلفية تفجيرات الاحد

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، باحتجاز الشرطة السريلانكية مواطنا سوريا على خلفية التحقيقات بشأن التفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة كولومبو ومدن أخرى، يوم الأحد.
وقالت مصادر في الشرطة لرويترز اليوم الثلاثاء، إن "شعبة التحقيقات الإرهابية بالشرطة اعتقلت مواطنا سوريا لاستجوابه في أعقاب تفجيرات الأحد"، وأكد مسؤولان آخران على صلة بالتحقيق صحة خبر الاعتقال.
وأضافت المصادر، "أن المواطن السوري تم اعتقاله بعد استجواب المشتبه بهم في التفجيرات من السكان المحليين".
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها إلى الآن عن الهجمات الانتحارية التي وقعت صباح عيد الفصح يوم الأحد، واستهدفت 3 كنائس وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو وضواحيها، وأسفرت عن مقتل 310 أشخاص وإصابة حوالي 500 شخص.
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