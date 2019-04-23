بالصورة.. وصية "داعشي" شارك بهجوم الرياض

الخليج 365/ بغدادترك أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم على مركز مباحث محافظة الزلفي بشمال العاصمة السعودية الرياض، وصية مكتوبة في الاستراحة التي أعدها الإرهابيون كوكر لتنفيذ مخططاتهم.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فأن "رجال رئاسة أمن الدولة عثروا، أمس الاثنين، في الاستراحة على ورقة ممهورة بتوقيع وبصمة إصبع، ضمت وصية الهالك عبد الله الحمود بسداد نحو 29420 ريالا من ميراثه، ومنح ما تبقى منه لابن عمه عبد الرحمن بن إبراهيم المنصور، أحد المقبوض عليهم ضمن التنظيم الإرهابي الذي تم ضبطه في الزلفي".



وأظهرت الوصية "استنزاف الهالك لإخوته، إذ بلغ ما استدانه منهم نحو 8420 ريالا، إضافة إلى عدم سداده مبلغ 8000 لمالك الاستراحة التي تم تحويلها إلى وكر إرهابي".

وأبرزت الوصية "عدم سداد الهالك لـ5500 ریال قيمة سيارة اشتراها، إضافة إلى دينين من أحد الأشخاص بلغت قيمتهما 7500 ریال".

وفي وقت سابق، كشفت رئاسة أمن الدولة عن هوية منفذي هجوم الزلفي الأربعة الذين لقوا مصرعهم على يد قوات الأمن في المملكة.

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وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في بيان، إنه اتضح من خلال إجراءات التثبت من هويات الجناة أنهم حمود محمد الحمود، وعبد الله إبراهيم محمد المنصور، وسامر عبد العزيز عبدالكريم المديد، وسلمان عبد العزيز عبد الكريم المديد.

وأكد على أنهم جميعا ينتسبون وينتمون لتنظيم "داعش".



