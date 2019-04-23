وفاة وزير يمني في احدى مستشفيات لبنان

كشف مسؤول لبناني، الثلاثاء، عن وفاة وزير الداخلية في حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء اللواء عبد الحكيم الماوري في إحدى مستشفيات لبنان.
وأوضح المسؤول اللبناني أن الماوري كان قد جاء إلى لبنان للعلاج قبل وفاته يوم السبت الماضي، دون مزيد من التفاصيل، وليس معروفا حتى الآن اسم المستشفى الذي توفي به.
وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، يوم السبت وفاة وزير داخلية الجماعة عبد الحكيم الماوري عن عمر ناهز 60 عاما إثر مرض عضال داخل أحد مستشفيات لبنان.
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