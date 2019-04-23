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الجيش اليمني يكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

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الان تتابع الجيش اليمني يكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

أكد مسؤول يمني قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تخوض مواجهات شرسة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة العود، غربي محافظة الضالع.

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ونقل موقع سبتمبر نت عن قائد اللواء الخامس قوات خاصة العميد الحالمي، أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجمات مضادة في قطاعات حمك، وعزاب، استعادت العديد من المواقع والمناطق، منها منطقة بيت الشرجي بقطاع عزاب.

بالإضافة إلى استعادة سلسلة جبلية في جبهة حمك، ومواقع العرايف بقرين الفهد والمطل على معسكر حلم غرب جبهة حمك بمنطقة العود.

وأكد الحالمي أن قوات الجيش والمقاومة كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة العود، رغم ما تمتلكه من ترسانات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، والصواريخ بأنواعها وكذلك السلاح المتوسط.

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