صحيفة: الإمارات حققت نهضتها في المجالات كافة

قالت صحيفة خليجية، إن إسعاد المواطن هدف رئيس تجتمع عليه قيادة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي يوجه دائماً بتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة لأبناء الوطن.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - أنه دائماً تكون قضايا الوطن وشؤون المواطنين الحديث الأهم في لقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تثمر خططاً ومبادرات تستهدف رفاهية المواطنين والارتقاء بالخدمات، وتعزيز مكانة الوطن عالمياً بسواعد شبابه الأوفياء الذين يخدمون بلدهم بإخلاص وشفافية.

وأوضحت أن الإمارات حققت نهضتها في المجالات كافة، بفضل قيادتها الحكيمة التي تصل الليل بالنهار لرسم مستقبل مواطنيها، ولأن حكومتها تؤمن بأن " لا شيء يمر من دون متابعة بكل شفافية"، مثلما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن تقييم الأداء ومتابعته نهج ثابت لتطوير العمل، وأنه لا مكان في فريقه لمن لا يعمل على إسعاد الناس والاستجابة لطموحاتهم ومتطلباتهم.

وأكدت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن رفاهية المواطن وإسعاده الهدف الأهم للقيادة الحكيمة، لذا أطلقت، منذ سنوات، منظومة التميز لتمكين مختلف الجهات من تحقيق متطلباته وتوقعاته في الحصول على خدمات بمستوى سبع نجوم، وبأعلى درجات الكفاءة، حتى أصبحت تجربتنا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمراجعي القطاعين الحكومي والخاص، نموذجاً عالمياً يقتدى به.