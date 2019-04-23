تميم بن حمد يجدد تحركاته الخبيثة للتوغل في القارة السمراء

في سبيل تحقيق أهداف الحمدين الشيطانية بالتوغل في الشأن الإفريقي، جدد الأمير القطري الصغير تميم بن حمد تحركاته الخبيثة للتوغل في القارة السمراء، للمرة الثانية منذ المقاطعة، مستهدفا هذه المرة رواندا ونيجيريا، في محاولة لكسر خيباته بالمحيط العربي.

وفي مسعى جديد لإخفاء عزلته المتزايدة، روجت أبواق الحمدين لرحلات خارجية هزيلة لتميم العار، الذي لم يضع قدميه في دولة إلا وانكوت بنار الخراب، يستهدف فيها تفعيل دبلوماسية المال لإغراء الدول الفقيرة بالانحياز للدوحة، وجعل حكوماتها دمية في أيدي عصابة قطر.

وأجرى أمير قطر مباحثات في العاصمة الرواندية مع الرئيس بول كاغامي، تناولت في ظاهرها العلاقات الثنائية وسبلَ تطويرها وأهميةَ تنمية القارة الإفريقية، لكن ما خفي أظهره باقي البيان الذي روجت له أبواق الدوحة.

وذكرت أبواق تميم إلى أن دويلة قطر ورواندا وقعا اتفاقية في المجال الجوي، ومشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والثقافة، ومذكرة تعاون في مجال السياحة وفعاليات الأعمال، ليكشف الهدف من هذه الجولة، التي

وكان الشيخ تميم قد وصل في وقت سابق إلى كيغالي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تهدف لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع رواندا التي تعتبر من أسرع البلدان الإفريقية نموا، بالإضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

يذكر أن دويلة الحمدين تسعى للسيطرة على الاستثمارات الناشئة في رواندا، إذ وجهت العصابة القطرية مخططاتها لاستهداف الموارد المتعددة، ضمن أهداف الدوحة للتغلغل في دول إفريقيا، إذ سبق أن قدم مبعوث تميم العار، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال شهر مارس الماضي، إغراءات ووعود بإطلاق مشاريع وزيادة الاستثمار، من بينها ضخ 382 مليون دولار لتمويل مطار بوجيسيرا الدولي.

وفضح موقع "ذا أفريكان إكسبوننت" في تقرير سابث، التغلغل القطري الخبيث والتوسع في مخططه لاستنزاف موارد إفريقيا، متسائلا: "لماذا تواصل الدول الإفريقية الفقيرة السماح بنهب ثرواتها لكي تلبي احتياجات الأشخاص خارج حدودها، ثم تركض ورائهم بأيدي ممدودة للحصول على قرض؟".

وسلط الموقع الإفريقي الضوء على الوفد الحكومي القطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي زار رواندا مؤخرا، لإجراء مباحثات ثنائية متعلقة بالاستثمارات القطرية، من بينها تمويل مطار بوجيسيرا الدولي.

وأشار الموقع إلى أنه من المعروف أن رواندا الواقعة في شرق إفريقيا تسعى لتوفير الأموال اللازمة لبناء المطار الجديد الذي تدعي الدولة، أنه سيكون الأكبر بعد إتمام المرحلة الأولى من المشروع في العام 2020.

وأوضح "ذا أفريكان إكسبوننت" أنه قبل الاجتماع مع القطريين، أبرمت الحكومة الرواندية اتفاقًا مع شركة "موتا إنجل" البرتغالية لتشغيل المطار لمدة 25 عامًا لاسترداد إجمالي استثماراتها التي تقدر بنحو 820 مليون دولار، مع وجود خيار لتمديد الاتفاقية لـ 15 عامًا.

وتساءل الموقع عن الصفقة التي ستوقعها رواندا مع قطر، خاصة بالنظر إلى أن هناك صفقة نافذة قانونيًا بالفعل مع البرتغال، مشيرا إلى أن قادة يبيعون مستقبل شعوبهم بالطريقة ذاتها التي تم بها دفن الماضي.

وتابع "ما يبعث على الاستياء أن الدول الإفريقية، خاصة قادتها، ما زالت تعتقد أن عليها الخضوع لمطالب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا للحصول على أموال واستثمارات قبل القيام بأي شيء ملموس في قارتنا".

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ورفض الوزير الرواندي الإفصاح عن تفاصيل الصفقة رغم أنها تجارية بحتة، ما يشير إلى وجود صفقة خفية يسعى بها أذناب تميم للتغلغل داخل الدولة الإفريقية.

واعتبر الموقع أن الدول الإفريقية أصبحت تتبع نهجا منحلا، لدرجة أننا نتنقل من دولة إلى أخرى كالعاهرات اللاتي يبحثن عن أعلى مزايدين لإقامة علاقة معهم، مضيفا "الحقيقة المحزنة هي أن هذا الموقف يفضح فساد قادتنا الذين صمموا على عدم القيام بأي شيء لمجرد إثراء جيوبهم وتحقيق مكاسب شخصية. ويثبت هذا الموقف أيضًا أن الاستعمار الجديد بكامل قوته".

وكانت أبواق تميم قد احتفت بمباحثات قطر ورواندا، حيث أشارت إلى أنها تأتي من أجل تعزيز العلاقات التجارية في قطاعات متعددة، بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتعدين والنقل والسياحة، ويأتي على رأسها قطاع الطيران.

وسبق أن صرح أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، على هامش قمة الطيران الإفريقية الأخيرة في كيجالي، لصحيفة "نيو تايمز" بأن قطر من المرجح أن تكون مهتمة بالاستثمار في رواندا.

ويخضع مطار بوجيسيرا الدولي حاليا لإعادة تصميم وتطوير، إذ قالت الحكومة الرواندية إنها ستجعله جاذبا للاستثمارات، خاصة وأنه في طريقه لاستلام شهادة خضراء، مما يجعله أول مطار في إفريقيا يحصل على هذه الشهادة، بفضل مبانيه الخضراء صديقة البيئة، واستخدامه لتقنيات كفاءة استغلال الطاقة النظيفة والمياه.

ومن المقرر أن يطير تميم العار بعد ختام زيارته في رواندا إلى نيجيريا، في محاولة لشراء ذمم حكومة أبوجا الغاضبة من الدوحة بسبب تمويلها لجماعة بوكو حرام، وإقناعها بتوقيع اتفاقيات مع الدوحة، لنهب ثروات البلد الإفريقي.

وتعد الدوحة من أكبر ممولي حركة بوكو حرام الدموية، ساعدت التنظيم الإرهابي الشرس في تكثيف هجماته في نيجيريا، حيث شنت سلسلة من العمليات ضد مقرات الجيش النيجيري، إذ فضحت صحف فرنسية الدور القطري لدعم جماعة بوكو حرام، مؤكدة أن قطر الممول الأكبر للتنظيم من أجل تفجير غرب إفريقيا.

وسبق أن حاول النظام القطري إغراء 6 دول إفريقية هي "السنغال ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وكوت ديفوار، غانا" باتفاقيات هزيلة، خلال زيارة سابقة قام بها الأمير الصغير خلال الفترة ما بين 20 و 24 ديسمبر 2017.

وحاول الذليل خلال الزيارة السابقة استغلال أمواله الملوثة، لشراء نفوذ مزيف في المجتمعات الفقيرة، لكنه فشل، ليجدد محاولاته مرة أخرى لاستدراك فشل زيارته الأولى في تعزيز نفوذه بالقارة بجولة أخرى في رواندا ونيجيريا.

وصارت القضية الإفريقية موضع اهتمام السلطات العليا في قطر باعتبارها واحدة من مجالات الانفتاح نحو إقامة شراكات جديدة، في ظل تدهور العلاقات بين قطر وجيرانها بشكل حاد، بعد قطع كافة العلاقات معها منذ يونيو 2017.

ضخ تنظيم الحمدين الأموال في استثمارات قد لا يصل عائد كبير منها، يؤكد أن إمارة الإرهاب تستغل "وازع الاستثمار"، كستار لفرض نفسها على الساحة الإفريقية بكافة الأساليب الملتوية، حيث تستغل الأحداث الجارية بالبلدان الإفريقية لنشر الإرهاب والفوضى، من أجل تدعيم عدم الاستقرار بها، ما يهيئ طريقها للسيطرة على وجهات النظر وسياسات هذه الدول ومواردها الطبيعية.

ويبدو من خلال التحركات القطرية في إفريقيا، أن الدوحة تسعى إلى أن تتميز بين دول العالم من خلال الاستثمارات في إفريقيا، واستمالة توجهات الحكومات الإفريقية، عن طريق إغرائهم باتفاقيات واستثمارات هزيلة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لتكثيف ستار العمل الخيري المتمثل في قطر الخيرية وعيد الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتسهيل تنفيذ المخططات القطرية.