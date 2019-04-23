تنظيم الحمدين يسخر أذرعه لتشويه الجيش والثورة بالسوادن بعد فشل مخططه

يبدو أن حالة الرفض السودانية لوجود أي نشاط قطري في بلاد النيل، أزعج الأمير الصغير تميم بن حمد، لتبدأ اللجان الإلكترونية القطرية، والصحف الممولة من قبل عصابة آل ثاني في شن هجومها على الثورة السودانية وانحياز الجيش لمطالبها.

فعقب أيام من رفض المجلس الانتقالي السوداني استقبال مسؤولين قطريين في الخرطوم، فتح أذرع تميم العار سمومها تجاه السودان وجيشه، لتصف انحياز الجيش بأنه مخطط استخباراتي، نفذه مسؤولين عسكريين ضد الرئيس الإخواني عمر البشير.

وسخر الحمدين إعلامه غير المهني في وصف ما حدث بالسودان على أنه انقلاب، لا سيما بعد أقال المجلس العسكري المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، الذي نشر بيان كاذب له، أكد فيه وجود تحضيرات لاستقبال وفد قطري في الخرطوم.

صحيفة الشرق القطرية أحد أذرع تميم المسمومة، شنت هجوما كبيرا على الثورة السودانية، وحاولت تشويه الأشقاء من خلال تقرير لها عنوانه "البشير: مؤامرة كبرى حاكتها ضدي الإمارات والسعودية".

وزعمت الصحيفة القطرية التي يرأس تحريرها جابر الحرمي، المقرب من عصابة آل ثاني بقطر، أن الرئيس السوداني المخلوع، قال بعد دخوله سجن كوبر في الخرطوم بحري، إن مؤامرة كبرى حيكت ضده من قبل الإمارات والسعودية بالتنسيق مع الفريق صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي استقال من منصبه.

ونقلت بوق الحمدين تدوينة الصحفية السودانية لينا يعقوب، المعروفة بانحيازها لنظام البشير، ومعاداة الثوار، قالت فيها: "ألم يجد – تعني البشير - وقتاً قليلاً للمراجعة والمحاسبة؟ فرد محدثها قائلا: "هو لا يعرف الاستسلام فقد كان يقاتل حتى الدقائق الأخيرة".

لينا التي استشهدت بها صحيفة الشرق، كان آخر مقال لها على موقع النيلين السوداني، بعنوان "من يبدي ملاحظات حول عبارة قالها تجمع المهنيين، يعني أنه “كفر” أو شق صف الثورة".

وهاجمت لينا تجمع المهنيين السودانيين واعتبرته يمارس دورا سلطويا، ويكرس لإقصاء مخالفيه في الرأي، لتكن هذه المقال إحدى كتابات لينية المدافعة عن نظام البشير المخلوع، فكانت ضمن الصحفيين السودانيين الذين دافعوا باستماتة عن زيارة البشير لسوريا في ديسمبر الماضي، ودعت لدخول السودان ضمن الحلف التركي الإيراني الروسي، في مواجهة الحلف العربي الرافض لمخططات قطر وإيران وتركيا في المنطقة.

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يشار إلى أن الإدارة الجديدة في بلاد النيل، رفضت استقبال وفدا دبلوماسيا قطريا، وقابلت الطلب الذي قدمته سفارة قطر في الخرطوم للتحضير لزيارة رفيعة المستوى للسودان بفتور.

وبعد إعلان رفض السودان استقبال أي مسؤول قطري، شنت اللجان الإلكترونية التابعة لتميم العار، والتي تنفق عليها الدوحة ملايين الدولارات لتشويه الأشقاء ونشر الفوضى، هجوما واسعا على انحياز الجيش السوداني للثورة.

وحاولت الصحيفة القطرية تحويل الانتباه عن الرفض السوداني لقطر، بالهجوم على السعودية والإمارات عقب إعلان القيادة السودانية الجديدة تلقيها دعما بـ3 مليارات دولار من قبل الرياض وأبو ظبي، بهدف تثبت الاستقرار في السودان، والحيلولة دون دخوله في أزمة اقتصادية جديدة بسبب الأحداث السياسية.

وزعمت الصحيفة أن الثورة التي نجحت في الإطاحة بالبشير في السودان، هي مجرد انقلاب عسكري دعمته الإمارات والسعودية ومصر.

وتعرض تنظيم الحمدين لصدمات خلال الأيام الماضية، بعدما سقط مخططاتها في السودان، حيث اعتقل المجلس الانتقالي السوداني عشرات من القيادات القريبين من نظام البشير، والذين استخدمتهم قطر خلال السنوات الماضية لتنفيذ مخططاتها المشبوهة في السودان.

وذكرت تقارير إعلامية سودانية أن السلطات الجديدة اعتقلت 11 قياديا من أعوان البشير، على رأسهم شقيقه عبدالله، وزجّت بهم داخل سجن كوبر الذي يوصف بـ"الخطير".

ونقلت صحيفة "آخر لحظة" السودانية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، إنه صدر قرار باعتقال 11 من المسؤولين الكبار بنظام البشير، بينم ولاة مدنيون، بأمر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان بعد التشاور مع أعضاء المجلس.