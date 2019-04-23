فيسبوك يوظف مستشارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الأميركية

اسماء السيد - سان فرانسيسكو: أعلن فيسبوك الإثنين اختيار مستشارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الأميركية جنيفير نيوستيد لتكون المسؤولة القانونية لموقع التواصل الاجتماعي الذي يواجه عدة مشاكل على هذا الصعيد.
وستحل نيوستيد التي بدأت مسيرتها كمحامية في منصب "المستشار القانوني العام" مكان كولن سترتش الذي أعلن رحيله عن المجموعة العام الماضي، وفق بيان الموقع الأزرق.
ومنذ أكثر من عامين، يواجه فيسبوك اشكالات تكاد لا تتوقف حول مضامين المنشورات على المنصة كما حماية بيانات مستخدميه.
وتثير هذه الاشكالات لفيسبوك تحقيقات ومتابعات في عدة دول.
من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان الإثنين مغادرة نيوستيد لمنصبها، وشكرها على خدمتها للوزارة منذ نهاية 2017، علماً أنّها كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وبينما واجه فيسبوك استقالات لعدة مسؤولين كبار خلال العامين الماضيين، فقد أعلن الإثنين أيضاً تعيين جون بينات في منصب مسؤول التواصل، وأعطاه صفة "نائب رئيس التواصل الدولي".
ويحل بينات الذي سبق أن عمل في غوغل ومايكروسوفت، مكان كارين ماروني التي كانت أعلنت مغادرتها في بداية العام.
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