محكمة بورما العليا ترفض استئناف صحافيي رويترز

اسماء السيد - بورما: رفضت محكمة بورما العليا الثلاثاء الاستئناف الذي تقدم به اثنين من صحافيي وكالة رويتز اللذين حٌكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهم مرتبطة بعملهما على تغطية أزمة الروهينغا، وفق ما أكد محامي الدفاع.

وقال المحامي خين مونغ زاو لفرانس برس "تم رفض الاستئناف الذي تقدمنا به"، مضيفا "لقد ثبتوا حكم المحكمة الابتدائية".