كوريا الشمالية تؤكد زيارة الزعيم كيم جونغ أون إلى روسيا "قريبا"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP قمة مرتقبة بين بوتين وكيم جونغ أون في روسيا

أفادت وسائل اعلام كورية شمالية الثلاثاء أن الزعيم كيم جونغ أون سيزور روسيا "في وقت قريب" لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة بذلك اعلانا سابقا للكرملين حول الزيارة.

وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية في خبر مقتضب إن كيم "سيزور روسيا الاتحادية قريبا بدعوة" من بوتين "لإجراء محادثات".

ولم تحدد الوكالة الكورية مكان وزمان اللقاء، لكن الكرملين كان قد ذكر الاسبوع الماضي أن الزعيمين سيلتقيان في روسيا "في النصف الثاني من نيسان/ابريل" دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن يتم اللقاء في ميناء فلاديفوستوك في شرق روسيا الأربعاء أو الخميس.

وستكون هذه القمة هي الأولى بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية منذ ان التقى كيم جونغ ايل والد الزعيم الحالي بدميتري مدفيديف قبل ثماني سنوات.

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وتحتفظ روسيا بعلاقات دافئة نسبيا مع بيونغ يانغ وسبق أن قدمت لها بعض المساعدات الغذائية، ولطالما أعرب بوتين عن جاهزيته للقاء الزعيم الكوري الشمالي.

وسيأتي اللقاء بعد أقل من شهرين من انتهاء القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية.

ويقول محللون إن كيم التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ أربع مرات في غضون عام، ولكنه يبحث الآن عن دعم دولي أوسع في مواجهته مع واشنطن.

ودعت موسكو الى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، في الوقت الذي اتهمتها فيه الولايات المتحدة بمحاولة مساعدة بيونغ يانغ على تجنب بعض العقوبات، وهي اتهامات تنفيها روسيا.