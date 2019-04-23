اندلاع حريق كبير في غابة شمال العاصمة الألمانية

دبي - بواسطة محمد فارس اندلعت حرائق كبيرة في العام الماضي بولاية براندنبورغ بسبب طول فترة الجفاف. وهذه السنة، وحتى قبل قدوم الصيف أبلغت الشرطة عن وقوع حريق كبير في غابة على بعد 20 كيلومترا من برلين. فهل ألمانيا مقبلة على صيف حار؟ © Provided by Deutsche Welle Provided by Deutsche Welle

اندلع حريق كبير في غابة تقع على مسافة نحو 20 كيلومترا من بوابات العاصمة الألمانية برلين. وأعلنت قوات الإطفاء اليوم الاثنين (22 نسيان/ أبريل 2019) أن الحريق اندلع الليلة الماضية في الغابة التي تقع شمالي برلين في مساحة تبلغ 2.5 هكتار، وأفادت القوات بتوقف الحريق عن التمدد في الوقت الراهن.

ولم يتضح بعد سبب الحريق أو حجم الأضرار الذي خلفه. بيد أن قوات الإطفاء أوضحت أن الشرطة أبلغت بوقوع الحريق في الساعة الثالثة صباحا، وذكرت أن مائة فرد هرعوا إلى مكان الحادث، وقد قل عدد الأفراد بحلول ما قبل الظهر ليصل إلى نحو 50 فردا.

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وتعد ولاية براندنبورغ، التي تحيط ببرلين، من أكثر الولايات الألمانية عرضة لخطر حرائق الغابات، إذ أن التربة هناك تتسم بالطابع الرملي على نحو خاص في العديد من المناطق كما أن هناك نسبة كبيرة من غابات الصنوبر.

ويشار إلى أن العديد من الحرائق الكبيرة قد اندلعت في العام الماضي في براندنبورغ بسبب طول فترة الحر والجفاف.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)