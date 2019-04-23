شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مشاركة المصريين بكثافة فى الاستفتاء أكدت رغبتهم فى النهوض بمجتمعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، أن مشاركة جميع أطياف الشعب المصري من السياسيين الى الرياضيين الى الفنانين ونجوم المجتمع في الاستفتاء، يؤكد وعى المصريين جميعا بأهمية التعديلات الدستورية من جهة ورغبتهم في النهوض بالمجتمع واستمرار استقرار الوطن من جهة أخرى تحت حكم الرئيس السيسي.

وأوضح أن الإقبال التاريخي على الاستفتاء على التعديلات الدستورية حدث وطني بامتياز كما أنها كشفت عن معدن المصريين الأصيل الذين هبوا للتوافد على اللجان الانتخابية بكل قوة ليعلنوا عن رغبتهم في استمرار القيادة الحكيمة وفي استمرار العطاء والتنمية والتطور والعيش الكريم.

وشدد الشرباصي على أن الأيام الثلاثة للاستفتاء أثبتت أن المصريين شعب أصيل وأنهم لا يزالون قادرين على العطاء، وجحافل الإرهاب وعصابات الإخوان لم تنفذ إليهم ولم ينجح هؤلاء الأعداء فى الضحك على الوطن أو خداع المصريين.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج.