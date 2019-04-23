ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرات سريلانكا لـ310 قتلى وتوقيف 40 شخصا مشتبه بهم

أعلن متحدث بإسم الشرطة في ​سريلانكا​ أن حصيلة قتلى تفجيرات عيد الفصح، ارتفعت إلى 310 قتلى وتمّ توقيف 40 شخصًا مشتبه بهم.

وكانت حالة الطوارئ قد دخلت حيز التنفيذ في سريلانكا، منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، بعد وقوع 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى سقوط 310 قتلى وحوالي 500 جريح.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات فرضت حظرًا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، ثمّ جددته من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرًا.

ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت حجبت، فيما أعلنت وزارة التعليم إغلاق مدارس البلاد يومي الإثنين والثلثاء.