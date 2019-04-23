لفت وزير شؤون المهجرين ​غسان عطالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​القضاء​ قال كلمته في قضية إفتراءات الوزير السابق ​أشرف ريفي​ ضدّ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ والآن هو على موعد جديد معه ليكون ميزان ​العدل​ هو الفاصل بين الحق والباطل"، متوجها الى ريفي بالقول: "يا حضرة اللواء إحمل ما لديك من أكاذيب وتهم وهميّة وأضاليل واذهب بها الى المحكمة علّك تتعظ قليلاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطاالله لريفي: إحمل ما لديك من أكاذيب واذهب بها الى المحكمة علّك تتعظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.