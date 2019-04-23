الأسمر: على الحكومة ضبط التهرب الضريبي ووضع سلة متكاملة لمواجهة الازمة

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، "انّ العمال توقعوا ان تتشدد الحكومة من ناحية سلسلة الرتب والرواتب لتفرض في المقابل ضرائب على الطبقات الشعبية التي تشكّل مجمل الشعب اللبناني، سيما واننا لم نسمع بأي مسؤول حوّل الى القضاء لهدر اموال الخزينة العامة".
وأكّد الاسمر في حديث اذاعي، "ان التهرب الضريبي هو من اهم المواضيع التي يجب ان تضبط في حين ان القطاع المصرفي الذي استفاد من هندسات مالية كبيرة يجب ان يساهم في انهاض الدولة"، مشيرا الى "القرض الذي يحكى عنه، بخمسة مليارات دولار تقرضه البنوك الى الدولة بفائدة صفر، وهذا أقل الواجب، كي يشارك الكبير قبل الصغير بالعبئ المالي"، واكّد ان "فرض ضرائب جديدة لن يمر على خير، في حين ان المس بالتقديمات التي اعطيت لموظفي الدولة، لن نقبل به،" لافتا الى "ان الوضع متفجر بالمنطقة ما يبشّر الى ارتفاع أسعار المحروقات"، داعياً "الحكومة الى وضع خطة، من خلال سلة متكاملة لمواجهة الازمة الاقتصادية".
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