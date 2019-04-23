اشار وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ لـ"اللواء" الى انه لدى فريقنا السياسي وجهات نظر مختلفة الى حدما عن التوجهات المطروحة في تخفيضات ​الموازنة​، سبق وعبرنا عنها في اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤخراً، لشرح خطتنا وتوجهاتنا لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ ويتبناها ​رئيس الجمهورية​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​. ونحن ننتظر طرح الموزانة على ​مجلس الوزراء​ لنناقش كل الافكار والمقترحات التي نطرحها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطيش: ننتظر طرح الموزانة على مجلس الوزراء لنناقش كل الافكار والمقترحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.