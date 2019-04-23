بري: قلت واكرّر القول عجلوا بالموازنة ولا تتأخروا فيها وبلا تضييع وقت

لفت رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ امام زواره، الى "انني قلت واكرّر القول، عجّلوا ب​الموازنة​، ولا تتأخّروا فيها، وبلا تضييع وقت، صرنا محشورين بالوقت الذي يداهمنا، ف​مجلس النواب​ ينتظر، وهناك مهلة محددة للاجازة للحكومة الصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​ تنتهي في 31 ايار المقبل، ويُفترض قبل هذا التاريخ ان يكون مشروع الموازنة قد أنجز واحيل الى المجلس النيابي، الذي يحتاج الى شهر على الاقل لدراسته في اللجنة المالية قبل احالته على الهيئة العامة للمجلس".

واكّد بري على "الانجاز السريع للموازنة في مجلس الوزراء اليوم قبل الغد" ، مشيرا الى ان "كنت قد ابلغت الجميع بأنني مع ان يعقد مجلس الوزراء جلسات سريعة ومتتالية لاقرار مشروع الموازنة واحالته الى مجلس النواب، والآن اؤكّد مجدداً على انّ لا شيء يمنع مجلس الوزراء من تناول هذا الامر، خصوصاً وانّ مواقف كل الاطراف صارت معلومة، وبالتالي ليس هناك من موجب لمزيد من التأخير.