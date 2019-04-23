طبيب لبناني فاز في التصفيات الإيطالية لرئاسة قسم جراحة الكلي والمسالك البولية في مستشفى بافيا

فاز رئيس الجمعية الثقافية اللبنانية الايطالية البروفيسور حسين جلوس في التصفيات الوطنية الإيطالية لتولي رئاسة قسم ​جراحة​ الكلي والمسالك البولية. والبروفيسور جلوس، طبيب لبناني مقيم في ​إيطاليا​ ويعمل، بالإضافة إلى مهنة التطبيب، مدرسا في جامعة بافيا للدراسات، ويترأس الجمعية الثقافية التي تمد يد العون للطلاب اللبنانيين في أيطاليا.

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