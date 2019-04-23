كشفت مصادر لوكالة "​رويترز​" أن شرطة ​سريلانكا​ تحتجز مواطنا ​سوريا​ للاستجواب فيما يتصل بهجمات يوم الأحد. يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى سقوط 310 قتلى وحوالي 500 جريح. وعلى الأثر فرضت السلطات فرضت حظرًا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري بعد ما حصل، ثمّ جددته من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرًا. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت حجبت، فيما أعلنت وزارة التعليم إغلاق مدارس البلاد يومي الإثنين والثلثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: شرطة سريلانكا تحتجز سوريا للاستجواب فيما يتعلق بهجمات الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.