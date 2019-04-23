"سبوتنيك": 18 غارة روسية تدمّر أهدافًا استراتيجية للنصرة في محيط إدلب

أفادت وكالة "سبوتنيك"، نقلًا عن مصدر عسكري، أن "طيران الاستطلاع الروسي تمكن من رصد تحركات معادية وحشود لمسلحي ​جبهة النصرة​ الإرهابي المحظور في ​روسيا​"، مشيرة إلى أن "المجموعات الإرهابية التابعة للتنظيم كانت تقوم بنقل عتاد وذخيرة وأسلحة من ​ريف إدلب الشمالي​ باتجاه محيط مدينة إدلب".

وأوضحت الوكالة، بحسب المصدر نفسه، أنه "تم التعامل مع هذه التحركات عبر الطيران الحربي حيث نفذت المقاتلات الروسية 18 غارة جوية تركزت على بلدات كورين وفيلون وبكفلون بمحيط مدينة إدلب ومحيط سجن إدلب المركزي"، كاشفة أنه "تم تدمير عدة آليات للمسلحين بالإضافة إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة وأسلحة، إضافة إلى إفشال عملية نقل العتاد والذخيرة إلى المحاور المستهدفة".