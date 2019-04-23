الارشيف / اخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في كولومبيا إلى 28 شخصًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في ​كولومبيا​ أن "عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول ​أمطار​ غزيرة ارتفع إلى 28 شخصًا على الأقل".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه "تم نشر قوات عسكرية في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنقاذ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في كولومبيا إلى 28 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا