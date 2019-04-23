ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في كولومبيا إلى 28 شخصًا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في ​كولومبيا​ أن "عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول ​أمطار​ غزيرة ارتفع إلى 28 شخصًا على الأقل".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه "تم نشر قوات عسكرية في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنقاذ".