ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في كولومبيا إلى 28 شخصًا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا أن "عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصًا على الأقل".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه "تم نشر قوات عسكرية في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنقاذ".
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