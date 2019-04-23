الحكومة الفنزويلية أعلنت عن تنظيم تظاهرتين للتصدي لتظاهرات غوايدو

أعلنت ​الحكومة​ الفنزويلية، عن تنظيم تظاهرتين بهدف التصدي للتظاهرات التي دعا إليها الزعيم المعارض ​خوان غوايدو​ الراغب في زيادة الضغوط على حكومة ​نيكولاس مادورو​. وستخرج التظاهرتان المؤيدتان للرئيس لمادورو في 27 نيسان وفي الأول من أيار في ​عيد العمال​.

وأعلن القيادي في ​الحزب الاشتراكي​ الموحد الحاكم هكتور رودريغيز "أننا نرغب في دعوة أنصارنا إلى تظاهرتين كبيرتين"، داعيا أنصار حزبه إلى التجمّع بداية في 27 نيسان لمناسبة خروج ​فنزويلا​ رسمياً من منظمة الدول الأميركية التي تتخذ من ​واشنطن​ مقراً لها.

وأضاف رودريغيز: "ندعو كل الشعب التشافي إلى الاحتشاد للاحتفال بالخروج النهائي من هذا الحيز الذي تهمين عليه مصالح ​أميركا​ الشمالية ويتبع لها".