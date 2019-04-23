الحكومة الفنزويلية أعلنت عن تنظيم تظاهرتين للتصدي لتظاهرات غوايدو

أعلنت الحكومة الفنزويلية، عن تنظيم تظاهرتين بهدف التصدي للتظاهرات التي دعا إليها الزعيم المعارض خوان غوايدو الراغب في زيادة الضغوط على حكومة نيكولاس مادورو. وستخرج التظاهرتان المؤيدتان للرئيس لمادورو في 27 نيسان وفي الأول من أيار في عيد العمال.
وأعلن القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم هكتور رودريغيز "أننا نرغب في دعوة أنصارنا إلى تظاهرتين كبيرتين"، داعيا أنصار حزبه إلى التجمّع بداية في 27 نيسان لمناسبة خروج فنزويلا رسمياً من منظمة الدول الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
وأضاف رودريغيز: "ندعو كل الشعب التشافي إلى الاحتشاد للاحتفال بالخروج النهائي من هذا الحيز الذي تهمين عليه مصالح أميركا الشمالية ويتبع لها".
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