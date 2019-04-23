السفارة الصينية تحذر رعاياها من السفر لسريلانكا

حذرت ​السفارة الصينية​ في ​سريلانكا​، مواطنيها من السفر لسريلانكا في المستقبل القريب بعد انفجارات في كنائس وفنادق فاخرة عبر الجزيرة في عطلة ​عيد الفصح​.

وأكّدت السفارة في بيان نشرته على موقعها أنه "إذا أصر مواطنون صينيون على السفر لسريلانكا، فسيكون من الصعب على السفارة تقديم المساعدة بشكل فعال لهم في ظل المخاطر الأمنية الكبيرة هناك".

وكانت حالة الطوارئ قد دخلت حيز التنفيذ في سريلانكا، منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، بعد وقوع 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى سقوط 310 قتلى وحوالي 500 جريح.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات فرضت حظرًا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري بعد ما حصل، ثمّ جددته من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرًا.

ويذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت حجبت ، فيما أعلنت وزارة التعليم إغلاق مدارس البلاد يومي الإثنين والثلثاء.