"الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد" يتبنى مقتل الصحافية الإيرلندية

أعلنت مجموعة منشقة هي "​الجيش​ الجمهوري الإيرلندي الجديد" ، مسؤوليتها عن مقتل الصحافية الإيرلندية الشمالية ليرا ماكي خلال أعمال شغب في لندنديري الأسبوع الماضي، وذلك في بيان تلقته صحيفة إيرلندية. وجاء في البيان الذي تلقته صحيفة "آيريش نيوز" أن الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد "يقدم اعتذاره الخالص والصادق لشريكة وأسرة واصدقاء ليرا ماكي التي قتلت".

وقضت ليرا ماكي (29 عاما) إثر إصابتها في الرأس ليل الخميس أثناء مواجهات بين جمهوريين منشقين و​الشرطة​ في حي كريغان في ثاني أكبر مدن ​إيرلندا الشمالية​ والمعروفة أيضا باسم ديري. وفيما أقرت المجموعة بالمسؤولية إلا أنها حاولت تبرير أفعالها بالقول إن الصحافية قتلت خلال هجوم على "قوات عدوة" متهمة الشرطة بإثارة أعمال الشغب التي سبقت مقتلها.