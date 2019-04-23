زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مكسيكو سيتي

هز زلزال المباني في مكسيكو سيتي مما دفع الناس للفرار إلى الشوارع بحثاً عن ملاذ آمن لكن السلطات قالت إنه لا توجد تقارير أولية عن وقوع أضرار.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أمس أن الزلزال الذي بلغت شدته 5.4 درجة ضرب ولايتي واخاكا وجيريرو الحدوديتين في جنوب البلاد على بعد نحو 160 كيلومتراً جنوب شرقي منتجع أكابولكو كما وقع على عمق 21.6 كيلومتر.
وأبلغ مدير وكالة الحماية المدنية في المكسيك ديفيد ليون التلفزيون المحلي أنه لا توجد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات بينما قالت مديرة فرع العاصمة من الوكالة ميريام أرسوا إن عدة مناطق من العاصمة شعرت بالاهتزاز.
وفي مناطق من مكسيكو سيتي، هرع الناس إلى الشوارع عندما شعروا بالاهتزاز، وكانت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك قد قدرت شدة الزلزال في بادئ الأمر بنحو 5.7 درجات.
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