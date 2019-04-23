واشنطن تهنىء زيلينسكي وتكرر دعمها لوحدة أوكرانيا وسيادتها

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها "تهنئ" الممثل فولوديمير زيلينسكي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وكررت "دعمها القوي لسيادة ووحدة الأراضي" الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس في بيان، إن انتخابات الأحد هي "انعكاس لديموقراطية نشطة بعد خمس سنوات من العدوان الروسي".

واعتبرت أن الإنتخابات جرت في أجواء "سلام وانفتاح"، وأن نتائجها "عكست إرادة الشعب".

وتابعت المتحدثة الأميركية "نتطلع الى العمل مع الرئيس المنتخب فولودومير زيلينسكي توصلا الى تحقيق الهدف المشترك للبلدين، المتمثل بقيام أوكرانيا آمنة، مزدهرة، ديموقراطية وحرة".

وكان الممثل زيلينسكي حقق فوزا ساحقا على خصمه الرئيس بترو بوروشنكو حاصدا أكثر من 73 بالمئة من الأصوات.