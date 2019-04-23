حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ في سريلانكا

دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في سريلانكا، منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، بناء على قرار السلطات المتخذ بعد سلسلة هجمات أودت بحياة 290 شخصا في الجزيرة، يوم الأحد.
ونقلت قناة News 1st التلفزيونية المحلية عن بيان أصدره رئيس الدولة، مايتريبالا سيريسينا، أن قوانين تتعلق بمحاربة الإرهاب سيتم نشرها وفقا لتشريعات الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء.
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