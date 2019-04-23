حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ في سريلانكا

دخلت ​حالة الطوارئ​ حيز التنفيذ في ​سريلانكا​، منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، بناء على قرار السلطات المتخذ بعد سلسلة هجمات أودت بحياة 290 شخصا في ​الجزيرة​، يوم الأحد.

ونقلت قناة News 1st التلفزيونية المحلية عن بيان أصدره رئيس الدولة، مايتريبالا سيريسينا، أن قوانين تتعلق بمحاربة ​الإرهاب​ سيتم نشرها وفقا لتشريعات الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين إلى الثلاثاء.