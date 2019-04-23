إنهيار مبنى من 4 طوابق في الجزائر وانتشال جثتين من تحت الأنقاض

قتل شخصان ليل امس إثر انهيار مبنى يتكون من 4 طوابق في حي القصبة بالعاصمة الجزائرية.
وكان الملازم بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، أفاد بانهيار مبنى مكون من أربعة طوابق بشارع تماغليت بالقصبة السفلى، بمحاذاة مسجد كتشاوة، مشيرا إلى وقوع ضحيتين (رجل و طفل)، وأضاف أن عملية البحث عن ضحايا آخرين محتملين متواصلة.
وذكر المتحدث أن وبحسب تصريحات السكان المقيمين بالجوار لا يزال ثلاثة آخرون عالقين تحت الأنقاض. وتشارك في عمليات البحث عن الأشخاص تحت الركام 5 سيارات إسعاف و 4 شاحنات إطفاء وفرقة للإنقاذ، باستخدام 6 كلاب مدربة.
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