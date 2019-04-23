السريلانكيون وقفوا ثلاث دقائق صمت على ضحايا التفجيرات

وقف الشعب السريلانكي صباح اليوم، ثلاث دقائق صمت في كل أنحاء البلاد حدادا على ضحايا سلسلة تفجيرات أحد الفصح الانتحارية الذين وصل عددهم الى نحو 300 قتيل. وتم تنكيس الأعلام الوطنية وأحنى السريلانكيون رؤوسهم مع بدء دقائق الصمت عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، وهو الوقت الذي وقع فيه التفجير الأول الأحد.
يذكر ان السلطات السريلانكية أعلمنت إن سلسلة التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة 500 شخص، نفذت بدعم من شبكة دولية، داعمة لجماعة ارهابية محلية غير معروفة هي "جماعة التوحيد الوطنية"، على الرغم من أنها لم تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ هذه الهجمات، كما لم تتبن أي جهة أخرى المسؤولية عنها.
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