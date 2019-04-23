رفضت محكمة بورما العليا، الاستئناف الذي تقدم به صحافيان من وكالة رويتز، اللذين حٌكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهم مرتبطة بعملهما على تغطية أزمة الروهينغا، وفق ما أكد محامي الدفاع.
وذكر المحامي خين مونغ زاو لفرانس برس ان "تم رفض الاستئناف الذي تقدمنا به"، مضيفا "لقد ثبتوا حكم المحكمة الابتدائية".
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة بورما ترفض استئناف رويترز الحكم على صحافييها لتغطيتهم أزمة الروهينغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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