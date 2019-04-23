محكمة بورما ترفض استئناف رويترز الحكم على صحافييها لتغطيتهم أزمة الروهينغا

رفضت ​محكمة​ ​بورما​ العليا، الاستئناف الذي تقدم به صحافيان من وكالة رويتز، اللذين حٌكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهم مرتبطة بعملهما على تغطية أزمة ​الروهينغا​، وفق ما أكد محامي الدفاع.

وذكر المحامي خين مونغ زاو لفرانس برس ان "تم رفض الاستئناف الذي تقدمنا به"، مضيفا "لقد ثبتوا حكم المحكمة الابتدائية".