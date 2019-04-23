شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تناقش غدا موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، 3 إجتماعات غدا الأربعاء ، أولهما لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويناقش اللجنة، في إجتماعها الثاني، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها وتتمثل في ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

أما الاجتماع الثالث، تناقش اللجنة – حسب جدول أعمالها، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، وتتمثل في قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.