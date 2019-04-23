تعرف على المؤشرات الأولية لنتائج فرز التصويت على الاستفتاء بالشرقية

الشرقية - محمود الشاذلى : أسفرت النتائج الأولية لفرز اصوات الناخبين في استفتاء التعديلات الدستورية بلجنة ١٣ بمدرسة عبد العزيز رضوان دائرة

أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عطية المكلف بمتابعة اعمال الاستفتاء باللجنة

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